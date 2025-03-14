Antalya'da Horoz Dövüşü Engellendi, Sahiplere Ceza Uygulandı

Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Olayla ilgili horoz sahiplerine idari ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisini aldı. Adrese giden ekipler, bahçe içerisinde horoz dövüşü ringini tespit etti. Alandaki 4 horoz muhafaza altına alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi Horoz sahiplerine "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan idari ceza uygulandı. - ANTALYA