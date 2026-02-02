Haberler

Yola düşen kayaları iple araca bağlayıp çektiler

Konyaaltı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yola düşen kayaları sürücüler, araçlarıyla çekerek temizledi ve yolu yeniden trafiğe açtı.

Antalya'da heyelan nedeniyle yola düşen kayaları sürücüler cip yardımıyla iple çekerek kapanan yolu açtı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Kimi sürücü elleri ile küçük taşları toparlarken kimisi de iple büyük kayaları bağlayarak aracı ile çekti. Yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
