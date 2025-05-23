Antalya'da Hedefe Konulan Operasyonlarda 1316 Kişi Yakalandı

Antalya'da Hedefe Konulan Operasyonlarda 1316 Kişi Yakalandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, adli makamların yakalama emri bulunan kişilere yönelik iki haftalık operasyonlar düzenleyerek toplamda 1316 şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında ağır ceza ile aranan suçlular da bulunuyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 316 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında kasten öldürme suçundan 32 yıl 3 ay 22 gün ve 25 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, dolandırıcılık suçundan 26 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi ile hırsızlık suçundan 20 yıl ve 6 yıl hapis cezası ile aranan 3 kişi yer aldı.

Suç türlerine göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçlarından 138, dolandırıcılık suçlarından 261, yağma suçlarından 27, cinsel suçlardan 17, öldürme suçlarından 4 ve diğer suçlardan 869 aranan şahısın yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan 428'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken, 888'i ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan kişilerden oluşuyor. Yakalanan tüm şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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