Haberler

Serik'te sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve kızları serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, sağlık çalışanlarına saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan bir anne ile iki kızı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı olayının, hastanede tedavi gören bir yakının bakımıyla ilgili tartışma sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Hastanenin göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören kocasına bakılmadığını iddia eden S.B. ile kızları F.B. ve S.B.'nin, görevli doktor ile 3 hemşireye saldırdığı ileri sürülmüştü. Hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri kavgayı ayırırken, doktor ve hemşirelerin şikayeti üzerine anne ile kızları gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızları savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

