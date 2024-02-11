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Antalya'da Gençlerin Asker Eğlencesi Trafiği Tehlikeye Soktu

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Antalya'da bir grup genç, asker eğlencesi için kamyonetlerle konvoy oluşturdu ve yolu trafiğe kapatarak asker adayını havaya attı. Olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Antalya'da gece saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, kamyonetlerle konvoy oluşturdu. Gençler bununla da kalmayarak kasası açık şekilde seyir halinde olan kamyonetle yolu kapatarak asker adayını havaya attı. Çok sayıda sürücünün korno çalarak tepki gösterdiği gençler bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Ceyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cep telefonu kameraları tarafından çekilen bir görüntüde bir grup gencin cadde üzerinde asker uğurlama konvoyu gerçekleştirdiği görüldü. Konvoya çok sayıda kamyonet ve otomobil eşlik etti. Kasası açık kamyonetin üzerinde seyir eden gençler bir süre sonra yolu trafiğe kapatarak Roman havası eşliğinde eğlendi. Ardından aşağı inen geçler asker adayını havaya attı. Gençlerin kasası açık kamyonetin üzerinden zaman zaman sarkması ve ayaklarını aşağı sarkıtarak oturması adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Önce yolu kapatan ardından ise şeritleri kapatarak trafiğin yavaşlatıp diğer sürücülerin geçmesine izin vermeyen geçler büyük tepki çekti. Çok sayıda otomobil sürücüsü korno çalarak tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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