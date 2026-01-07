Haberler

Antalya'da 26 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.C. isimli firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.C. isimli hükümlü, düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

