Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin, elinde bulundurduğu uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlünün ikametinde 366 uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, bir miktar sentetik bonzai ve 80 gram esrar ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.