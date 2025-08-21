Antalya'da Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması: 20 Gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında aranan 10 şahıs ve yoklama kaçağı olan 10 şahıs yakalanırken, çok sayıda araç ve iş yerinde de denetim yapıldı.

Kentte kamu düzeninin sağlanması amacıyla düzenlenen uygulamada 10 bin 479 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 kişi ile yoklama kaçağı durumunda olan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde bin 442 otomobil ve motosiklet incelendi. Hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirilirken, 51 araca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 39 geçici konaklama tesisi, 24 kayıtsız günübirlik adres, 13 kiralık araç firması ve 5 iş yeri kontrol edildi. İncelemeler sonucunda 6 kişiye kayıtsız konaklama yaptırmaktan, 1 günübirlik tesise anlık veri girişi yapmamaktan, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine tütün kullandırmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA