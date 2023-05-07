Antalya'da elbise dolabında cesedi bulunan kadının oğlu yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, evdeki elbise dolabında boğazından bıçaklanmış halde cesedi bulunan Fatma S.'yi (70) öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Süleyman S. (49), Antalya kent merkezinde yakalandı.

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs günü ihbar üzerine gelen polis ekibi, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde; elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 gün önce komşuların Fatma S. ile oğlu Süleyman S.'nin tartışma seslerini duyduklarını öğrendi. O günden sonra görünmeyen Süleyman S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.KARDEŞİNİN KİMLİK NUMARASINI VERDİ

Süleyman S., bugün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Yunus timi, Süleyman S.'den kimlik göstermesini istedi. Kimliğinin üzerinde olmadığını ifade eden Süleyman S.'den bu kez ekipler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını söylemesini istedi. Süleyman S., kendisininki yerine kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Süleyman S., annesini öldürdüğünü de itiraf etti. Gözaltına alınan Süleyman S., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Süleyman S., işlemlerinin ardından Alanya'ya götürülerek hakim karşısına çıkarılacak.