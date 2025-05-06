Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon alan kendini gazeteci sanıyor

Erdoğan "Müsaade etmeyiz" diyerek noktayı koydu: Duruşumuz net
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Antalya'da Eczacı Alper Yılmaz'ın Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da Eczacı Alper Yılmaz'ın Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla alkol alan 47 yaşındaki eczacı Alper Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda belirlenecek.

Antalya Konyaaltı Sahili'nde hastanede eczacılık yapan 47 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana gelen olayda, isminin Alper Yılmaz (47) olduğu öğrenilen bir kişi gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte sahile geldi alkol almaya başladı. Bir süre sahilde vakit geçiren grup sabaha karşı kalkacakları sırada yanlarında bulunan Alper Yılmaz'ın uyuduğunu düşünerek uyandırmak istedi. Yılmaz'ın arkadaşlarının uyandırma çabalarına tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ve ekiplerin incelemesinin ardından eczacılıkla uğraştığı öğrenilen Alper Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.