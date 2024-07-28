Üye Girişi
Haberler

Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki-Seydişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında dört araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Antalya'da dört aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı yakınlarında meydana geldi. Seydişehir istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Taşarası idaresindeki 07 LNY 90 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelmekte olan Osman Beğendi idaresindeki 42 ST 988, Adem Özen idaresindeki 42 AUG 430 ve Abdullah Demir idaresindeki 14 EV 599 plakalı araçlara çarparak yan yattı. Kazada 07 LNY 90 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Taşarası ile aynı araçta bulunan Zahide Buğlem, Ahmet Ali ve Zahide Buğlem Taşarası yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarak, 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı. Kaza yerine bölge trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

 İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

 İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title