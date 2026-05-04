Antalya'da depo yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde züccaciye eşyaları bulunan depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kökez Mahallesi'nde bir aparmanın giriş katında bulunan Tahir Türkmen isimli esnafa ait züccaciye eşyaları bulunan depoda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan plastik mutfak malzemeleri yandı.

Yangının çıkış nedeni ilgili incelemeler devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı