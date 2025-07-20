Antalya'da Çöp Kamyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı

Antalya'da Çöp Kamyonuna Çarpan Otomobil Takla Attı
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Kaş ilçesinde çöp toplama kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çöp toplama kamyonuna otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 07 APC 781 plakalı otomobil, Kaş istikametinden Seydikemer istikametine ilerleyen çöp kamyonuna arkadan çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Canan G. ve Çınar G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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