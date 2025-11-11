Antalya'da Cansız Bedeni Bulunan Kız Çocuğu Asmin A.K. Olarak Tanındı

Antalya açıklarında sabah saatlerinde denizde cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği tespit edildi. Denize nasıl düştüğü henüz belirlenemeyen ve isminin Asmin A.K. olduğu belirlenen kız çocuğunun yakınları, morg önünde gözyaşı döktü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Bababurnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin cansız bedeni Antalya Yat Limanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 15-18 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kıza ait olduğu tespit edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, kimliği bulunmayan çocuğun üzerinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler, parmak izi örnekleri alarak kimlik tespitine yöneldi. Yapılan incelemelerin ardından kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Ben babasına ne diyeceğim"

Kimlik tespiti için kuruma gelen yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Tespit için morga giren halasının "O, o!" diye bağırarak dışarı çıkmasının ardından annesi baygınlık geçirirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Halası, "Allah'ım sen beni niye almıyorsun da bu genç kızı alıyorsun, ben babasına ne diyeceğim. Bu bir rüya, ben seni nasıl koruyamadım. Sen daha mimar olacaktın, sen ne yaptın. Sen beni canlı canlı koydun mezara" sözleriyle feryat etti.

Asmin A.K.'nin cenazesi, savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - ANTALYA