Gazipaşa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
Gazipaşa'da bir iş yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı, kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında alkollü sürücüye ceza kesildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kaçmaya çalışan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında alkollü sürücüye ceza uygulandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gazipaşa'nın Yenimahalle Çaybaşı Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.N. ve D.A. isimli kişiler, A.K. ve H.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Olay sonrası şüphelilerin, O.Ö. ve E.G. tarafından olay yerinden 07 CGJ 030 plakalı araçla kaçırıldığı belirlendi. Kaçış sırasında aracın trafik kazası yaptığı tespit edildi. Kaza sonrası yapılan kontrolde araç sürücüsü O.G.'nin 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücüye yaklaşık 58 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınıp trafikten men edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A.K., H.K., O.Ö. ve E.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
