Antalya'da bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazeleri Ankara'ya götürüldü

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir C. tarafından öldürülen anne Songül C. ve 7 yaşındaki kızı Sena C'nin cenazeleri, işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketleri Ankara'ya götürüldü.

Antalya'da güvenlik görevlisi Zübeyir C. tarafından bıçakla katledilen anne ve 7 yaşındaki kızının cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir C. (43) tarafından öldürülen anne Songül C. (41) ile 7 yaşındaki kızı Sena C'nin cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz anne ve kızın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazelerin teslim alınması sırasında Songül C'nin yakınlarının üzüntüden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze aracı ile Ankara'ya götürülen cenazelerin Şereflikoçhisar'da toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin 3 yıl önce Ankara'dan Serik ilçesine taşındığı ve Zübeyir C'nin Ankara'da çalıştığı şirketin Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. - ANTALYA

