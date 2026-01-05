Haberler

Antalya'daki av kazasında gencin ölümüne neden olan arkadaşı tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde avlanırken arkadaşının silahından çıkan saçmalarla ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz, hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşı Ahmet G. tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlandıkları sırada arkadaşının silahından çıkan saçmalarla ağır yaralanan 26 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan arkadaşı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksu ilçesinde meydana gelen olayda, Oğuzhan Karagöz, Ahmet G. ve Hüseyin Can Ç., avlanmak için Karaöz Mahallesi kırsalına gitti. Avın ardından araca dönmek üzere yola çıkan üç arkadaş, araca yaklaştıkları sırada talihsiz bir kazayla karşılaştı. İddiaya göre Ahmet G., av tüfeğini omzuna aldığı sırada silahın ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, birkaç metre gerisinde bulunan Oğuzhan Karagöz'ün karın bölgesine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oğuzhan Karagöz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karagöz'ün yaralanmasına neden olan Ahmet G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuzhan Karagöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan sevk edildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

