Haberler

Bahçede çıkan yangın yedek parça deposuna sıçradı

Bahçede çıkan yangın yedek parça deposuna sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kepez'de boş bir deponun bahçesinde başlayan yangın, bitişikteki araç tamir servisinin yedek parça deposuna sıçradı. Çalışanlar araçları tahliye ederken, itfaiye yangını 2 saatte söndürdü.

Antalya'da boş bir deponun bahçesinde atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın, bitişikteki araç tamir ve bakım servisindeki yedek parça deposuna sıçradı. Çalışanlar içerideki araçları kendi imkanlarıyla çıkartırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bir deponun bahçesindeki ahşap ve plastik atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Alevler hemen bitişiğinde yer alan IVECO servisinin araç kabul bölümündeki yedek parçaların tutulduğu depoya da sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin gittikçe büyümesi üzerine iş yeri çalışanları içeride tamir ve bakım için bulunan araçların zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da depodaki yangının servise ulaşmaması için soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında yedek parçaların tutulduğu depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 26 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Netanyahu'dan İsrail ordusuna çifte emir: Vurma ama çıkma

Netanyahu'dan İsrail ordusuna çifte emir! Vurma ama çıkma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı

Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Montella için ülkesinden flaş iddia: ''Felaket'' denilerek duyuruldu

Montella için ülkesinden flaş iddia
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi