Antalya'da araç içinde yanmış ceset olayında 4 gözaltı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam araç içerisinde yanmış halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik önlemleri alınan araç ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlenirken jandarma araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

4 gözaltı

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA