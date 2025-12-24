Haberler

Antalya'da 5 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından anne de balkondan düştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun 8. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, annenin de bir gün sonra aynı binadan düşerek yaşamını yitirmesi, olayın şokunu yarattı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binadan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
