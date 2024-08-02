Antalya'da Anne ve Oğlunu Öldüren Şüpheli Adli Tıp Kurumuna Getirildi

Antalya'da dün anne ve oğlunu canice öldüren ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanan Mehmet Altın, adliyedeki işlemlerinin ardından kan ve DNA testi için numune alınmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde tartıştıkları sevgilisi Aynur Çilli'yi başını keser ve taşla ezerek öldüren, ardından da cinayete şahit olduğu gerekçesi ile 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan evinde boğarak öldürülen Mehmet Altın, adliyeye çıkarıldı. Mehmet Altın savcılık ifadesinin ardından tutuklanırken, maktullerin üzerindeki izlerin uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla kan ve DNA testi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında Adli Tıp Kurumuna getirilen Altın, testlerin tamamlanmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından götürüldü. - ANTALYA