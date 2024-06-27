Şişede durduğu gibi durmuyor! Kaldırımda sızan kişilerin ceplerinde ne varsa çaldı

Antalya'da yol kenarındaki bir kaldırımın üzerinde sızan iki kişi yanlarına gelen bir şüpheli tarafından çalındı. Ölü gibi yatan adamların üzerindeki değerli eşyaları alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlarda vatandaş kamerası da kayıttaydı.

KALDIRIMDA SIZANLARIN CEPLERİNİ KURCALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladı.

SANİYELER İÇERİSİNDE ÇALARAK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Adeta bir ölü gibi hareketsiz yatan kişilerin ceplerinde ne var ne yoksa alan şüpheli rahat tavırlarla yaptıklarına devam etti. Sızan adamların ceplerini boşaltan şüpheli, daha sonra kendinden emin adımlarla olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı.

"GİTTİ ADAMIN CEP TELEFONU"

Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, kaldırımlardan eşinin, çocuğunun geçememesinden der yandı. Duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih eden adam, her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyerek "Gitti telefon" dedi.