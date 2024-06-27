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Şişede durduğu gibi durmuyor! Kaldırımda sızan kişilerin ceplerinde ne varsa çaldı

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Antalya'da alkol aldığı için kendinden geçtiği iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızınca yanlarına gelen bir kişi ceplerini kurcalayarak telefonlarını çaldı. O anlar olaya sessiz kalıp sadece "Gitti telefon" diyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yol kenarındaki bir kaldırımın üzerinde sızan iki kişi yanlarına gelen bir şüpheli tarafından çalındı. Ölü gibi yatan adamların üzerindeki değerli eşyaları alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlarda vatandaş kamerası da kayıttaydı.

KALDIRIMDA SIZANLARIN CEPLERİNİ KURCALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladı.

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Adeta bir ölü gibi hareketsiz yatan kişilerin ceplerinde ne var ne yoksa alan şüpheli rahat tavırlarla yaptıklarına devam etti. Sızan adamların ceplerini boşaltan şüpheli, daha sonra kendinden emin adımlarla olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı.

"GİTTİ ADAMIN CEP TELEFONU"

Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, kaldırımlardan eşinin, çocuğunun geçememesinden der yandı. Duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih eden adam, her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyerek "Gitti telefon" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Antalya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Bekir A:

Gasp değil bu hırsızlık tır .

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BARBAROS:

Mantıklı evlerine gidecek akılları kalmamış ne yapacaklar parayı

13
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murat dural:

birde derler şişede durduğu gibi durmuyor . bakın aynı şişedeki gibi.

15
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Zor Hayat:

Ne alkol şişede durduğu gibi durmuş ne de bu şahıslar ayakta durmuş

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ali tartan:

Ne güzel yapmış adam kaldırımın lirasını almış

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ARSLANOĞLU Hakan:

İyi ki telefonu çalınmış. zaman o kadar kötü ki adamın böbreğini, diğer satılabilecek organlarını bile çalabilirlerdi.

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