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Antalya'da 850 Adet Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da 850 Adet Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı operasyonda 850 adet kaçak elektronik sigara buldu. Olayla ilgili şüphelilere adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 850 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 850 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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