Çay içmek için geldiği dükkânın açılmasını motosikletinin üzerinde beklerken hayatını kaybetti

Antalya'da 84 yaşındaki yaşlı adam, çay içmek için uğradığı arkadaşının dükkanı önünde motosikletinin üzerinde beklediği sırada hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1385 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haftada birkaç kez uğradığı döşemeci dükkanına gelen Cezmi Togay (84), dükkan sahibini yerinde bulamayınca motosikletinin üzerinde beklemeye başladı.

Bir süre sonra iş yerine gelen dükkan sahibi, motosikletinin üzerinde oturan Togay'a seslendi. Yaşlı adamın tepki vermemesi üzerine durumdan şüphelenen dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cezmi Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından adli tabip çağrıldı. Adli tabip tarafından yapılan değerlendirmede ölümün normal olduğu belirtildi.

Togay'ın, kalp yetmezliği hastası olduğu ve TRT'den emekli olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı