Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ilçesinde yapılan çalışmada, Mısır uyruklu R.M.S.M. isimli şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, toplam 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA