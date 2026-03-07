Haberler

Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Antalya'da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 500 litre kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir Mısır uyruklu şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ilçesinde yapılan çalışmada, Mısır uyruklu R.M.S.M. isimli şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, toplam 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

500

