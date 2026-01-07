Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kültür Mahallesi 3815 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA