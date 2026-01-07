Haberler

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kültür Mahallesi 3815 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

