Antalya'da 400 Litre Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi
Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 400 litre kaçak ve sahte içki bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 400 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçak alkolle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 400 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
