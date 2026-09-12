Haberler

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genci jandarma buldu

Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genci jandarma buldu
Güncelleme:
+59 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İmecik Mahallesinde yaşayan ve 4 gün önce evinde çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet F. K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Genç, kırsal arazide jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Adı Trabzonspor ile anılmıştı! Pep Guardiola kararını verdi

Adı Trabzonspor ile anılan Guardiola'dan şok karar
Bakan Gürlek turizm bölgelerindeki yaz sezonu bilançosunu paylaştı: 106 tutuklama

Bakan Gürlek, turizm bölgelerindeki yaz sezonu bilançosunu paylaştı
Talihsiz kadın tonlarca ağırlığın altında kaldı! O anlar kamerada

Attığı adım son adımı oldu! Korkunç anlar kamerada
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek