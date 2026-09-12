Antalya’da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki genci jandarma buldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İmecik Mahallesinde yaşayan ve 4 gün önce evinde çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Mehmet F. K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Korkuteli İlçe Jandarma, JASAT ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Genç, kırsal arazide jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı