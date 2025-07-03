Antalya'da 2 Milyon Liralık Hırsızlık Olayında 1 Tutuklama

Antalya'da 2 Milyon Liralık Hırsızlık Olayında 1 Tutuklama
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evden 2 milyon liralık altın ve döviz çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti.

Antalya'da bir evden 2 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı olayıyla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamette 193 adet çeyrek altın, 6 bin 800 dolar ve 3 bin 150 euronun çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesiyle F.Z., Ü.K.Y. ve E.Y. isimli 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 bin 300 dolar, 3 bin 150 euro, 150 adet çeyrek altın ve 1 adet yarım altın ele geçirildi. Ele geçirilen altın ve dövizler sahibine teslim edildi.

"Evden hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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