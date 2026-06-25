Antalya'da 16,6 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram 650 gram eroin ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Topçular Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, 34 paket halinde toplam 16 kilogram 650 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı