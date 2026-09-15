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Antalya’da 157 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya’da 157 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya’da hakkında 157 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023’ten bu yana aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da hakkında 157 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023'ten bu yana aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, hakkında "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatif kapsamında dolandırıcılık" ile "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 157 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.Ş.A. yakalandı.

2023 yılından bu yana aranan D.Ş.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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