Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 gündür süren davada, tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi. Tahliye edilenlerin arasında görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında 3 gündür devam eden davada mahkeme ara kararını açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutukluluk haline devam kararının yanı sıra sağlık raporu istenirken, oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanı Okan Kaya ve Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildi.