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Antalya Alanya'da otomobille çarpışan motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı

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Antalya Alanya'da otomobille çarpışan motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet savrularak yayaya çarptı; motosiklette bulunan 2 kişi ve yaya yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi ile yaya yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T.K (25) idaresindeki otomobil, tali yola manevra yaptığı sırada arkasından gelen ve hatalı sollama yaptığı belirtilen Yusuf Dilber (19) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı güzergahta yaya olarak bulunan R.K'ya (52) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.D motosiklette yolcu olarak bulunan Y.D (15) ve yaya R.K yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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