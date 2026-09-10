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Antalya Aksu’daki orman yangını 4’üncü günde kontrol altına alındı

Antalya Aksu’daki orman yangını 4’üncü günde kontrol altına alındı
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Antalya’nın Aksu ilçesinde 7 Eylül’de başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 4 gün süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 4 gün süren yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan ve rüzgarın etkisiyle önce Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayıp ardından da Kepez ilçesindeki bazı mahalleleri de tehdit eden orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'nın yanı sıra Burdur, Isparta, İzmir, Konya ve Karaman'dan destek ekipleriyle müdahale edilen yangına, bin 307 personel, 183 arazöz, 93 iş makinesi, 211 diğer araç ve 10'un üzerinde hava aracı görev almıştı.

Yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerinde 3 mahallede bulunan 254 hane boşaltılırken, 720 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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