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Antalya Aksu'da şelalede 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın kurtarıldı

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Antalya Aksu'da şelalede 6 metrelik yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın kurtarıldı
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Antalya Aksu'daki Kurşunlu Şelalesi'nde gezerken merdivenden inen Ukrayna asıllı 69 yaşındaki kadın, ayağının kayması sonucu 6 metrelik yamaçtan düşerek mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da arkadaşlarıyla Kurşunlu Şelalesi'ni gezmeye gelen Ukrayna asıllı 69 yaşındaki kadın, ayağının kayması sonucu 6 metrelik yamaçtan düşüp mahsur kaldı. Yaralanan kadın, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Ukrayna asıllı Olga L. (69), botanik bahçe bölümünde merdivenden inerken ayağı kayarak 6 metrelik yamaçtan boş alana yuvarlandı. Endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede düştüğü yerden kurtarılan Olga L., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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