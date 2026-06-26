Aksu'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediyor.

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı