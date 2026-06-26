Haberler

Aksu'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Aksu'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediyor.

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını