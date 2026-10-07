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Antalya Aksu'da depoda kaçak gözlük ve saat ele geçirildi, değeri 5 milyon 250 bin TL

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Antalya Aksu'da depoda kaçak gözlük ve saat ele geçirildi, değeri 5 milyon 250 bin TL
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Aksu ilçesinde bir depoda yapılan aramada bin 953 kaçak güneş gözlüğü ve 835 kaçak saat ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda bir depoda yapılan aramada çok sayıda kaçak güneş gözlüğü ve saat ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Aksu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramalarda bin 953 adet kaçak güneş gözlüğü, 835 adet kaçak saat ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin TL olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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