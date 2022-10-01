Antalya 3. sayfa haberi | Antalya'da trafik ve asayiş uygulaması

Antalya haber: Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Muratpaşa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri, trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Trafik denetimlerinde sürücüler ehliyet kontrolünden geçirildi. Asayiş ekipleri ise aranan kişi ve araçlara yönelik çalışma yaptı. İlçenin en işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen denetimde yol tek şeride indirilerek şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde seçici göz uygulaması yapıldı. Çift yönlü yapılan denetimde sürücü ve araçlarında arama yapıldı, eksik evrakları ve yakalaması bulunan araçlar otoparka çekildi.

Yaklaşık 40 aracın kontrol edildiği uygulamada, araması bulunan 2 şahıs ise polis merkezine götürüldü. Kask takmayan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri ise uyarıldı. Uygulamaların kentte huzur ve asayişin sağlanması için aralıksız devam edeceği bildirildi. - ANTALYA