Antakya'da yan yatan pikabın sürücüsü yaralandı, HBB ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap yan yattı. HBB ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap, yan yattı. HBB ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı