Antakya'da Trafik Kazasında Serin Kanlı Vatandaş Hayatını Kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpıştığı kazada, kaldırımda yolun karşısına geçmeyi bekleyen vatandaşın refleksiyle araçların altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden 01 ATT 121 plakalı hafriyat kamyonu ile 31 AAH 435 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonun kör noktasına denk gelen otomobil, refüje sürüklendi. Yararlanın olmadığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde kaldırımda bekleyen vatandaşın anlık refleksle araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. - HATAY