Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti

Antakya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Antakya'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
img

İngiltere'de dans kursuna terör saldırısı: 3 çocuk öldürüldü
img

Deplasman tribünü minik taraftara unutamayacağı anlar yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.