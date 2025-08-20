Antakya'da Şantiye Binasında Yangın Çıktı

Antakya'da Şantiye Binasında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiyede bulunan binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binanın 2'nci katında hasar oluştu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde şantiye alanında bulunan binanın 2'nci katında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Şantiyesinde bulunan binanın 2'nci katında yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı binanın 2'nci katı zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
