Hatay'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Hatay'da mobilyacılar sanayi sitesinde bir iş yerinde yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacılar sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde yaşandı. Bilinmeyen bir deneden dolayı yaşanan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yeri zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı