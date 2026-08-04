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Hatay'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Hatay'da Mobilya Atölyesinde Yangın
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki mobilyacılar sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yeri zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da mobilyacılar sanayi sitesinde bir iş yerinde yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacılar sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde yaşandı. Bilinmeyen bir deneden dolayı yaşanan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yeri zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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