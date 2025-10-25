Antakya'da Kamyonun Çarptığı 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan 71 yaşındaki adam öldü.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen kamyon, yolun karşısına geçen 71 yaşındaki Ahmet Ünsal'a çarptı. Kamyonun altında kalan yaya Ünsal, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaya Ünsal'ın cansız bedenini kamyonun altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri 71 yaşındaki Ünsal'ın cansız bedenini Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY