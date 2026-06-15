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Antakya'da hurdalıktan alevler yükseldi

Antakya'da hurdalıktan alevler yükseldi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'de meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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