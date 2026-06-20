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Antakya'da hurdalık ve çöplük yangını

Antakya'da hurdalık ve çöplük yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalık ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle geniş alana sıçramadan söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hurdalık ve çöplük alanda çıkan yangın geniş alana sıçramadan söndürdü.

Yangın, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan hurdalık ve çöplük alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında hurdalık ve çöplük alan zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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