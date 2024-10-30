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Antakya'da Hafriyat Kamyonu Otomobili Metrelerce Sürükledi

Antakya'da Hafriyat Kamyonu Otomobili Metrelerce Sürükledi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralananın olmadığı kazada trafikte dikkat etmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonunun kör noktasına denk gelen otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı. Yaralananın olmadığı kazada trafikteki dikkatin önemi ortaya çıktı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda yaşandı. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı. Kazada kamyonun kör noktasına gelen otomobil metrelerce sürüklendi. Yaralananın olmadığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken trafikteki dikkatin önemi ortaya çıktı.

"Kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi"

Kazayı gören vatandaş Mehmet Ali Gürsoy, "Hafriyat kamyonu geliyordu ve bir otomobile çarptı. Kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Burada haftada bir defa kaza oluyor. Kamyonlar hızlarını aldıktan sonra yavaşlamıyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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