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Antakya'da çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kuzeytepe Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çadırlara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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