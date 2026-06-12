Antakya'da 22 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, yağma suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 22 yıl 11 ay kesinleşmiş bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada: yağma suçundan hakkında verilen 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY