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Antakya'da 22 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Antakya'da 22 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, yağma suçundan 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 22 yıl 11 ay kesinleşmiş bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada: yağma suçundan hakkında verilen 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Efe:

iyi de bu işten sonra ne olacak ya ?? mahkeme süreci uzun mı kısa mı acaba ceza evinde nasıl halleri olacak merak ettim ?? umarım bundan sonra böyle olaylar duymayız

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Haber YorumlarıMahmut Esat Özkaya:

şimdi bu adamı yakaladılar ama geçmişte böyle operasyonlar bu kadar hızlı yapılmazdı ya ben daha çok ameliyatmış operasyonlar hatırlıyorum işin içinde hep pazarlıklar çıkardı yani şu an yapılanlar iyi ama insanın içinde bi kuşku kalıyo hala

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Haber YorumlarıFulya Gökkaya:

valla bu adamı 23 yıl arattırmışız ya neyse ki bulmuşlar en azından işini yapıyor emniyet

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