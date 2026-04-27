Antakya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Hatay'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı